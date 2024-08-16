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Минздрав: более 15 тысяч человек обратились в больницы из-за укусов клещей

Первые клещи в этом году появились еще в конце января, больше всего случаев укусов зафиксировано в Гродненской области и Минске.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Более 15 тысяч человек за полгода обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей, сообщила пресс-служба Минздрава.

«За 6 месяцев 2024 года в организации здравоохранения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось более 15,3 тысячи человек. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Гродненской области и Минске», — рассказали в ведомстве.

Также врачи продолжают диагностировать клещевые инфекции. За шесть месяцев этого года зарегистрировано более 80 случаев клещевого вирусного энцефалита и около 700 случаев Лайм-боррелиоза. Единственный эффективный способ защититься от клещевого вирусного энцефалита — сделать прививку.

В этом году первые клещи появились в конце января в Брестской области. Почти месяц спустя, 26 февраля, был зафиксирован первый случай присасывания клеща в Гродно. В это же время они появились в Минской области.

Специалисты связывают раннюю активность клещей с потеплением климата: она увеличилась до десяти месяцев — в период с февраля по ноябрь.

Инфекционист: у зараженных энцефалитом могут быть летальные исходы>>>.

Чем опасны клещи

Клещи могут переносить возбудителей таких заболеваний, как клещевой энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз. Чтобы узнать, был ли носителем опасных инфекций клещ, его можно сдать для исследований в лабораторию. Адрес ближайшей подскажут в больнице или поликлинике.

При укусе клеща нужно проконсультироваться с врачом. Как правило, в таких случаях назначается антибиотик, который нужно принять в первые 72 часа после укуса.

Врач рассказал, где в Минске можно сделать прививку от клещевого энцефалита>>>.

Действия при укусе

Присосавшегося клеща нужно удалить как можно раньше. Можно сделать это ниткой или пинцетом, выкрутив круговыми движениям.

После этого нужно вымыть руки с мылом, а место укуса обработать средством, в котором содержится спирт.

Если самостоятельно удалить клеща не получается, необходимо срочно обратиться к врачу.

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