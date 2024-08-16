Газлайтинг: как распознать эту психологическую манипуляцию в отношениях и противостоять ей

В некоторых случаях газлайтинг, по словам психолога, может быть связан с личными травмами человека. Например, если он вырос в среде, где манипуляции и контроль считались нормальными, то будет себя вести аналогичным образом. Если человек столкнулся с ситуацией, когда его бросили и отвергли, то он может пытаться компенсировать эту травму через газлайтинг и обесценивание. Также травмированный человек может подсознательно мстить кому-то из своих родителей, проецируя травму на любого подходящего под эту роль — так он вымещает подавленные чувства из детства. Таким образом, травмированный человек чаще будет газлайтером, чем человек без травм.