Стало известно, откуда чаще всего приезжают в Петербург иностранные туристы

«Нас очень радует, что пошел поток из Ирана и восстанавливается поток из Китая по безвизовому режиму. Конечно, очень важно отметить, что приезжают семьями, с детьми», — отметили в городском комитете по туризму.
Северная столица также популярна у путешественников из Европы, уточняет ТАСС. За первые шесть месяцев 2024 года в город приехали около 5 млн туристов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Многие путешественники, которые прибывают в РФ, за один визит приезжают в несколько населенных пунктов.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Северной столице планируют наказывать за неуплату курортного сбора. Сумма штрафа составит от 500 до 2 тысяч рублей. Также отвечать за неуплату будут и отельеры, уточнили представители власти.