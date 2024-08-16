Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, откуда чаще всего приезжают в Петербург иностранные туристы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа, ФедералПресс. В Северной столице отметили увеличение иностранного туристического потока примерно на 15%. Чаще всего путешественники приезжают из Ирана и Китая.

Источник: РИА "Новости"

«Нас очень радует, что пошел поток из Ирана и восстанавливается поток из Китая по безвизовому режиму. Конечно, очень важно отметить, что приезжают семьями, с детьми», — отметили в городском комитете по туризму.

Северная столица также популярна у путешественников из Европы, уточняет ТАСС. За первые шесть месяцев 2024 года в город приехали около 5 млн туристов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Многие путешественники, которые прибывают в РФ, за один визит приезжают в несколько населенных пунктов.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Северной столице планируют наказывать за неуплату курортного сбора. Сумма штрафа составит от 500 до 2 тысяч рублей. Также отвечать за неуплату будут и отельеры, уточнили представители власти.

туризм и отдых