Стало известно, откуда чаще всего приезжают в Петербург иностранные туристы

Северная столица также популярна у путешественников из Европы, уточняет ТАСС. За первые шесть месяцев 2024 года в город приехали около 5 млн туристов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Многие путешественники, которые прибывают в РФ, за один визит приезжают в несколько населенных пунктов.