Ушла из жизни заслуженная артистка Беларуси Тамара Скворцова

Она начала свою творческую жизнь в Коласовском театре в 1971 году, сыграла более 80 запоминающихся ролей. Среди самых знаковых роль Мальвины в постановке «Несцерка», Варвары Ивановны в комедии «Касатка», Агафьи Тихоновны в «Женитьбе».



Тамара Скворцова всегда получала высокую оценку на международных фестивалях, пользовалась большой популярностью у зрителей.



Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа выразил глубокие соболезнования родным и близким артистки.



Прощание с Тамарой Скворцовой состоится 17 августа с 13.00 до 14.00 по адресу: г. Витебск, ул, П. Бровки, д. 50/4, Траурный дом «Аура».