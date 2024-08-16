Собянин: Запуск Алтуфьевской развязки на МКАД запланирован на осень

«Заканчиваем реконструкцию Алтуфьевской развязки на МКАД. Ее запуск — финальный этап масштабной модернизации Московской кольцевой автодороги, на которой с 2012 года обновили 21 развязку с общей протяженностью дорог свыше 180 км. По планам, запустим Алтуфьевскую развязку уже осенью», — написал Собянин.
Он пояснил, что Алтуфьевская развязка улучшит движение по северному участку МКАД, Алтуфьевскому и Липкинскому шоссе, разгрузит альтернативные маршруты объезда на прилегающих улицах. До районов Лианозово, Бибирево и подмосковных Мытищ добираться станет проще.
«Здесь будут: путепровод через МКАД — он обеспечит комфортное движение по прямому ходу Алтуфьевского шоссе; эстакада-съезд для удобного выезда с Алтуфьевского шоссе на МКАД в сторону Дмитровского шоссе», — отметил Собянин.
Также появятся участок основного хода магистрали в районе примыкания к МКАД, боковые проезды с обеих сторон МКАД, новый съезд с МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону центра.
«Все существующие съезды будут реконструированы, прилегающая территория благоустроена», — пояснил мэр.