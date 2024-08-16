Собянин: Запуск Алтуфьевской развязки на МКАД запланирован на осень

«Заканчиваем реконструкцию Алтуфьевской развязки на МКАД. Ее запуск — финальный этап масштабной модернизации Московской кольцевой автодороги, на которой с 2012 года обновили 21 развязку с общей протяженностью дорог свыше 180 км. По планам, запустим Алтуфьевскую развязку уже осенью», — написал Собянин.