В Беларуси служба занятости за полгода трудоустроила 66,5 тыс. человек

Решение вопросов обеспечения занятости населения осуществляется посредством реализации мероприятий государственной программы «Рынок труда и содействие занятости» на 2021−2025 годы. В январе — июне 2024 года службой занятости оказано содействие в трудоустройстве на имеющиеся вакансии 66,5 тыс. человек, включая временную занятость молодежи. Это на 3,4% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (64,3 тыс. человек). Также за этот период служба направила на обучение 1,1 тыс. безработных, из них 89,2% с гарантией последующего трудоустройства, что на 2,6% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года — 86,6%.



Также служба занятости заключила с нанимателями 885 дорожных карт, трудоустроив 47,7 тыс. человек. За этот период было обеспечено проведение более 1,3 тыс. ярмарок вакансий, в том числе 471 электронной, а также 325 «дней предприятия». Зафиксировано около 10,8 млн посещений банка вакансий для оперативного и адресного поиска работы.



Уровень безработицы в трудоспособном возрасте в первом полугодии 2024 года составил 3% (на 0,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года — 3,4%) при сводном целевом показателе госпрограммы 4,2%. Уровень безработицы среди населения в возрасте 16−30 лет — 5,4% (май 2024 года), что на 0,2% меньше, чем в мае 2023 года — 5,6% при целевом показателе 6,4%.



В первом полугодии 2024 года содействие в организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма с оказанием финансовой поддержки путем предоставления субсидий оказано 436 безработным. Это на 22% больше к аналогичному периоду 2023 года — 340 человек.



Из общего количества безработных, получивших финансовую поддержку для организации самозанятости, 110 человек проживают в сельской местности, 107 человек — в малых городах.



В оплачиваемых общественных работах приняли участие в первом полугодии 2024 года 15,2 тыс. человек.



Обеспечена временная трудовая занятость 28,2 тыс. школьников, учащихся и студентов в свободное от учебы время, что на 10,2% больше к аналогичному периоду 2023 года — 25,6 тыс. учащихся.