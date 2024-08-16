Экс-глава управления капстроя Прикамья Левинский после ранения вернулся в зону СВО

Как сообщает «РБК-Пермь», в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске начался пересмотр уголовного дела, фигурантом которого стал Левинский. На заседании адвокат Игорь Стороженко заявил, что его подзащитный намерен отстоять свое доброе имя, «иначе не пошел бы на фронт штурмовиком».
Стороженко по видеосвязи из Перми сказал, что сейчас его подзащитный снова находится на передовой, поэтому участвовать в процессе лично не может и просил провести слушания в его отсутствие.
Суд решил объявить перерыв в заседании до 29 августа.
Напомним, 11 апреля Левинский заключил контракт с минобороны для участия в СВО, а 19 апреля уже прибыл в зону боевых действий.
До этого, в феврале, его этапировали из пермского СИЗО в ИК-2 Рыбинска (Ярославская область).
Отметим, в июле прошлого года Ленинский районный суд Перми приговорил Левинского и его подчиненного Виталия Габова к девяти и пяти годам лишения свободы соответственно за мошенничество при строительстве зоопарка в Перми. При этом Левинского отправили в колонию строгого режима, а Габова в колонию общего режима. Экс-начальника УКСа также обязали выплатить 15 млн рублей.
Как установил суд, в 2017—2018 годах Дмитрий Левинский и Виталий Габов подписали акты о приемке работ при строительстве нового зоопарка Перми. При этом работы не были выполнены. После этого подсудимые получили бюджетные средства в счет оплаты. Сумма ущерба составила более 353 млн рублей.
Бывший чиновник не согласился с обвинительным приговором и подавал апелляцию в краевой суд, однако его жалоба осталась без удовлетворения. Из приговора только исключили запрет занимать должности в госучреждениях.
Ранее Левинского приговорили к колонии строгого режима за взятку в 3 млн рублей.