Экс-глава управления капстроя Прикамья Левинский после ранения вернулся в зону СВО

Отметим, в июле прошлого года Ленинский районный суд Перми приговорил Левинского и его подчиненного Виталия Габова к девяти и пяти годам лишения свободы соответственно за мошенничество при строительстве зоопарка в Перми. При этом Левинского отправили в колонию строгого режима, а Габова в колонию общего режима. Экс-начальника УКСа также обязали выплатить 15 млн рублей.