Найденное на дне Ладоги «пиратское» судно оказалось паломническим

В носовой части судна на барельефе была обнаружена раковина морского гребешка. Он со Средних веков считается символом паломничества. Также здесь же изображен и дельфин — самое быстрое морское животное, которым моряки часто в Средневековье украшали карты. Специалисты пришли к выводам, что судно было построено в XIX веке и имеет отношение к Финляндии и Швеции.