Найденное на дне Ладоги «пиратское» судно оказалось паломническим

«Пароход 25 метров в длину, 5 метров в ширину. Он использовался в качестве транспорта для перевозки паломников», — рассказал научный сотрудник Центра подводного археологического наследия Института археологии РАН Айвар Степанов.
В носовой части судна на барельефе была обнаружена раковина морского гребешка. Он со Средних веков считается символом паломничества. Также здесь же изображен и дельфин — самое быстрое морское животное, которым моряки часто в Средневековье украшали карты. Специалисты пришли к выводам, что судно было построено в XIX веке и имеет отношение к Финляндии и Швеции.
Корпус судна понес значительные разрушения. «Скорее всего, это произошло уже после того, как он длительное время пробыл под водой. Корпус был опутан большим количеством рыболовных сетей», — рассказал Степанов.
В середине июня стало известно, что в Ладожском озере обнаружили затонувшее судно. Тогда исследователи предположили, что судно могло быть пиратским, потому что они наткнулись якобы на символ «Левиафан», расположенный на двух сторонах судна.