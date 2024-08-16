В Крыму еще два населенных пункта без света из-за аварии

По данным предприятия, в Саках произошло частичное отключение, в Заозерном обесточены все абоненты. Сейчас на местах работают аварийные бригады.
«Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа», — сообщают в пресс-службе.
В ранее в пятницу произошла авария на сетях, в результате которой обесточенной оказалась Алушта и прилегающие села Лазурное и Виноградное.
На Дальнем Востоке 16 августа из-за аварии на крупнейшей тепловой электростанции региона — Приморской ГРЭС — миллионы потребителей остались без света и водоснабжения.