Сатыбалды попросил прощения у народа Казахстана

«Вину признал, полностью раскаиваюсь. Все незаконные активы вернуть надо было — все это возвращается и вернулось. Политику президента полностью поддерживаю в плане возврата активов. Думаю, мой пример будет хорошим примером и для других, чтобы какие-то выводы сделать. Где было неправильное действие, где кого обидел, прошу у всех прощения», — сказал Кайрат Сатыбалды во время суда.
Кайрату Сатыбалды 16 августа заменили реальный срок на ограничение свободы.
Напомним, 26 сентября 2022 года суд приговорил племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды к шести годам лишения свободы за хищения и причинение имущественного вреда двум компаниям. В 2023 году продолжилось расследование по другим преступлениям, которые вменяют родственнику экс-президента. Дело против Кайрата Сатыбалды об отмывании преступных доходов поступило в суд 10 января. 1 апреля Сатыбалды признал вину по данному делу. 11 апреля стало известно, что суд по обвинению Сатыбалды в отмывании денег отложили в Астане.
12 августа 2024 года сообщалось, что активы почти на Т733 млрд вернули государству по делу Сатыбалды — тогда в «антикоре» уточнили, о каких именно активах идет речь.