Сатыбалды попросил прощения у народа Казахстана

«Вину признал, полностью раскаиваюсь. Все незаконные активы вернуть надо было — все это возвращается и вернулось. Политику президента полностью поддерживаю в плане возврата активов. Думаю, мой пример будет хорошим примером и для других, чтобы какие-то выводы сделать. Где было неправильное действие, где кого обидел, прошу у всех прощения», — сказал Кайрат Сатыбалды во время суда.