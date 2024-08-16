Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежскую область придет 34-градусная жара

Наиболее высокая температура воздуха ожидается 18 и 19 августа.

Сейчас в Ричмонде: +31° 5 м/с 43% 759 мм рт. ст. +29°

В воскресенье и понедельник, 18 и 19 августа, в Воронежскую область придет сильная жара — в некоторых районах термометры покажут до +34 градусов. Об этом сообщается в прогнозе Воронежского гидрометцентра. Существенных осадков в эти дни в регионе не ожидается. Определять погоду будет антициклон.

При жаре на всей территории области могут быстро вырасти риски пожаров. На данный момент максимальный, V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень) сохраняется в Богучарском, Верхнемамонском, Кантемировском, Петропавловском и Россошанском районах.

Как уточнили синоптики, в самой столице Черноземья в воскресенье и понедельник температура воздуха составит до +33 градусов. Дождей не прогнозируют.