В Воронежскую область придет 34-градусная жара

В воскресенье и понедельник, 18 и 19 августа, в Воронежскую область придет сильная жара — в некоторых районах термометры покажут до +34 градусов. Об этом сообщается в прогнозе Воронежского гидрометцентра. Существенных осадков в эти дни в регионе не ожидается. Определять погоду будет антициклон.
При жаре на всей территории области могут быстро вырасти риски пожаров. На данный момент максимальный, V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень) сохраняется в Богучарском, Верхнемамонском, Кантемировском, Петропавловском и Россошанском районах.
Как уточнили синоптики, в самой столице Черноземья в воскресенье и понедельник температура воздуха составит до +33 градусов. Дождей не прогнозируют.