В Воронежскую область придет 34-градусная жара

В воскресенье и понедельник, 18 и 19 августа, в Воронежскую область придет сильная жара — в некоторых районах термометры покажут до +34 градусов. Об этом сообщается в прогнозе Воронежского гидрометцентра. Существенных осадков в эти дни в регионе не ожидается. Определять погоду будет антициклон.