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100 тысяч уральцев подали заявления в колледжи и техникумы

Но на бюджет примут только 26 тысяч.

Примерно 100 тысяч молодых жителей Урала подали заявки на поступление в колледжи и техникумы Свердловской области. Около 15 тысяч абитуриентов выбрали специальности в сфере промышленности и металлургии, более 10 тысяч решили связать свою будущую профессию с IT, около 7 тысяч предпочли строительные специальности, сообщает региональный департамент информполитики.

Прием заявлений уже завершен. Среди будущих студентов популярны и такие направления, как медицина, архитектура и дизайн, право и сельское хозяйство.

Отметим, всего колледжи и техникумы региона примут на бюджет около 26 тысяч студентов.

образование