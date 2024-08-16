100 тысяч уральцев подали заявления в колледжи и техникумы

Примерно 100 тысяч молодых жителей Урала подали заявки на поступление в колледжи и техникумы Свердловской области. Около 15 тысяч абитуриентов выбрали специальности в сфере промышленности и металлургии, более 10 тысяч решили связать свою будущую профессию с IT, около 7 тысяч предпочли строительные специальности, сообщает региональный департамент информполитики.
Прием заявлений уже завершен. Среди будущих студентов популярны и такие направления, как медицина, архитектура и дизайн, право и сельское хозяйство.
Отметим, всего колледжи и техникумы региона примут на бюджет около 26 тысяч студентов.