100 тысяч уральцев подали заявления в колледжи и техникумы

Примерно 100 тысяч молодых жителей Урала подали заявки на поступление в колледжи и техникумы Свердловской области. Около 15 тысяч абитуриентов выбрали специальности в сфере промышленности и металлургии, более 10 тысяч решили связать свою будущую профессию с IT, около 7 тысяч предпочли строительные специальности, сообщает региональный департамент информполитики.