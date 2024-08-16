Планируют ли в Казахстане вернуть масочный режим, ответили в Минздраве

«В целом эпидситуация на сегодняшний день в Казахстане достаточно стабильна. Имеет место небольшое превышение по сравнению с предыдущими месяцами. Но вместе с тем, учитывая, что коронавирус никуда не делся и в популяции как в Казахстане, так и во всем мире циркулирует — если сравнивать с прошлым годом цифры по заболеваемости, у нас заболеваемость значительно ниже: в 8 раз ниже. На сегодняшний день тяжелых случаев коронавирусной инфекции в республике в этом году не было зафиксировано, не говоря уже о летальных случаях», — прокомментировал первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев на пресс-конференции в СЦК.