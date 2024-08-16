В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог

«Если в образовательных учреждениях есть подвальные помещения, конечно же, они используются в качестве убежищ. Они приведены абсолютно все в нормативное соответствие. Межведомственная рабочая группа проверила абсолютно все убежища, которые расположены в образовательных учреждениях», — сказал он.