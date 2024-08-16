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В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Накануне учебного года межведомственная рабочая группа проверила состояние убежищ в учебных заведениях. В школах, где нет подвалов, уже оборудованы безопасные места. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов.

Источник: РИА "Новости"

«Если в образовательных учреждениях есть подвальные помещения, конечно же, они используются в качестве убежищ. Они приведены абсолютно все в нормативное соответствие. Межведомственная рабочая группа проверила абсолютно все убежища, которые расположены в образовательных учреждениях», — сказал он.

В тех образовательных учреждениях, где архитектурные особенности здания не позволяют обустроить капитальные подвалы и укрытия, дети и сотрудники будут в случае опасности переходить в подвалы близлежащих зданий.

«Если архитектурные особенности здания образовательных учреждений не позволяют обеспечить заглубленное помещение в качестве убежища, то органы местного самоуправления проработали вопрос организации укрытий в близлежащих зданиях, в том числе многоквартирных домов, организаций и так далее», — заверил заместитель министра.

По словам Асанова, во всех образовательных учреждениях проработаны алгоритмы передвижения детей в случае опасности. Утверждены помещения, которые могут служить для укрытия детей, например, при угрозе баллистики. В таких случаях времени на поиск укрытия очень мало.

«Так называемые помещения трех стен — это коридоры, раздевалки, какие-то технические помещения, в которых меньше всего окон. В этих помещениях у нас организован запас питьевой воды, медикаментов. Дети смогут там укрыться, если нет времени добежать до ближайшего укрытия», — объяснил Тимур Асанов.

С детьми и педагогическим составом регулярно проводятся тренировки, отрабатываются механизмы передвижения в случае чрезвычайной ситуации, уверил чиновник.

Ранее сообщалось, что в школах Севастополя происходит оклейка стекол защитной полиуретановой пленкой, которая может выдерживать значительные нагрузки. Всего специалистам предстоит оклеить окна в 158 учебных заведениях, это 66 тысяч квадратных метров пленки.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что в Севастополе началась установка железобетонных укрытий. Они будут располагаться на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта.

образование