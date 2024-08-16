В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог

«Если в образовательных учреждениях есть подвальные помещения, конечно же, они используются в качестве убежищ. Они приведены абсолютно все в нормативное соответствие. Межведомственная рабочая группа проверила абсолютно все убежища, которые расположены в образовательных учреждениях», — сказал он.
В тех образовательных учреждениях, где архитектурные особенности здания не позволяют обустроить капитальные подвалы и укрытия, дети и сотрудники будут в случае опасности переходить в подвалы близлежащих зданий.
«Если архитектурные особенности здания образовательных учреждений не позволяют обеспечить заглубленное помещение в качестве убежища, то органы местного самоуправления проработали вопрос организации укрытий в близлежащих зданиях, в том числе многоквартирных домов, организаций и так далее», — заверил заместитель министра.
По словам Асанова, во всех образовательных учреждениях проработаны алгоритмы передвижения детей в случае опасности. Утверждены помещения, которые могут служить для укрытия детей, например, при угрозе баллистики. В таких случаях времени на поиск укрытия очень мало.
«Так называемые помещения трех стен — это коридоры, раздевалки, какие-то технические помещения, в которых меньше всего окон. В этих помещениях у нас организован запас питьевой воды, медикаментов. Дети смогут там укрыться, если нет времени добежать до ближайшего укрытия», — объяснил Тимур Асанов.
С детьми и педагогическим составом регулярно проводятся тренировки, отрабатываются механизмы передвижения в случае чрезвычайной ситуации, уверил чиновник.
Ранее сообщалось, что в школах Севастополя происходит оклейка стекол защитной полиуретановой пленкой, которая может выдерживать значительные нагрузки. Всего специалистам предстоит оклеить окна в 158 учебных заведениях, это 66 тысяч квадратных метров пленки.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что в Севастополе началась установка железобетонных укрытий. Они будут располагаться на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта.