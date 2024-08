Мэрилин Мэнсон выпустил трек Raise the Red Flag

В начале месяца Мэнсон выпустил первый трек с 2020 года — As Sick As The Secrets Within, ознаменовавший начало его сотрудничества с лейблом Nuclear Blast Records. Также исполнитель отправился в первый с 2019-го тур вместе с грув-метал-коллективом Five Finger Death Punch. Первое шоу состоялось 2 августа в Херши, штат Пенсильвания.