В Беларуси отменят ускоренную амортизацию для такси

Напомним, с 1 января 2023 года отменена норма, позволявшая начислять ускоренную амортизацию на легковые автомобили, являющиеся предметом лизинга. Однако это ограничение не касалось автомобилей, используемых в качестве специальных и такси.
Теперь исключений не будет и для таких машин. Срок полезного использования легковых автомобилей, относимых к специальным, а также используемых для услуг такси, должен приниматься только равным нормативному сроку службы, в том числе по объектам, ранее находившимся в эксплуатации.
До сих пор в отношении подержанных машин, используемых в качестве такси и спецавтомобилей, можно было уменьшить нормативный срок службы на срок фактического использования объекта у предыдущих владельцев, в том числе лизингополучателя. Также можно было установить его вдвое ниже соответствующих значений, приведенных в классификации амортизируемых основных средств, но не ниже двух лет. Для полностью самортизированных машин можно было определить нормативный срок службы самостоятельно с учетом технического состояния объекта, требований техники безопасности и других факторов на срок не менее одного года.
Теперь не допускается применение нелинейного способа начисления амортизации на легковые автомобили, относимые к специальным, а также используемые для услуг такси. Можно будет использовать только линейный или производительный способ.
Кроме того, отменяется норма, позволявшая относить амортизационные отчисления, предусмотренные договором лизинга, на расходы будущих периодов и включать в затраты в месяце ввода предмета лизинга в эксплуатацию. Начисление амортизации по предмету лизинга будет возможно только с месяца его ввода в эксплуатацию лизингополучателем.