В Беларуси отменят ускоренную амортизацию для такси

До сих пор в отношении подержанных машин, используемых в качестве такси и спецавтомобилей, можно было уменьшить нормативный срок службы на срок фактического использования объекта у предыдущих владельцев, в том числе лизингополучателя. Также можно было установить его вдвое ниже соответствующих значений, приведенных в классификации амортизируемых основных средств, но не ниже двух лет. Для полностью самортизированных машин можно было определить нормативный срок службы самостоятельно с учетом технического состояния объекта, требований техники безопасности и других факторов на срок не менее одного года.