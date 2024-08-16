Нумерация монстров: в Сеть слили «Чужой: Ромул»

Огнестрельное оружие и развешанные по коридорам коконы с жертвами ксеноморфов позаимствованы из «Чужих» Джеймса Кэмерона. Рождение гибрида ксеноморфа (собственно Чужого, монстра, дизайн которого придумал швейцарский художник Ганс Рудольф Гигер) и Инженера (древние инопланетные существа, создавшие ксеноморфов, а заодно и жизнь на планете Земля, впервые появляются в «Прометее» Ридли Скотта) напоминает о фильме «Чужой: Воскрешение» 1997 года. Там героиня Сигурни Уивер встречала своего «сына», ксеноморфа с человеческим черепом вместо лица. Правда, у Альвареса это существо похоже на великана-альбиноса с хвостом и традиционным для ксеноморфов ртом внутри рта. Когда в Энди вставляют чип Рука, он становится послушным рабом корпорации «Вейланд-Ютани» (тема враждебности искусственного разума была и в «Прометее», и в «Чужом»), но всё же умудряется не раз спасти своей сестре жизнь. И, конечно, противостояние молодой женщины и монстра с последующим выбрасыванием его в космос тоже кажется вполне знакомым.