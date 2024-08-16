Нумерация монстров: в Сеть слили «Чужой: Ромул»

Вышел в мировой прокат и в тот же день появился в Сети прямой сиквел фильма «Чужой» 1979 года, один из самых интригующих релизов лета. Это новая глава в истории борьбы людей и ксеноморфов, снятая автором «Не дыши» Феде Альваресом. Ридли Скотт лично пожелал режиссеру удачи, хорошей охоты и «не облажаться». «Известия» рассказывают о том, насколько у него это получилось.
2180 год, где-то в далеком-далеком космосе, то ли на планете, то ли на астероиде. Юная Рэйн (Кэйли Спэни из «Присциллы: Элвис и я» и «Падения империи) и ее названный брат, контуженный чернокожий андроид Энди (Дэвид Джонсон из прошлогоднего ромкома “Улица Ржи”), которого отец девушки подобрал на помойке, влачат жалкое существование. Их дни проходят на шахте, лишенной солнечных дней и управляемой бесчеловечной корпорацией. И когда Рэйн хочет оттуда убраться восвояси, выясняется, что ей добавили еще пять лет ненавистной работы. Поэтому, когда друг девушки Тайлер (Арчи Рено) предлагает слетать на заброшенную станцию за криогенными капсулами, которые станут их билетом в лучшую жизнь, она не очень долго раздумывает.
С ними также отправляется Кэй, беременная сестра Тайлера, его склочный кузен Бьорн и еще пара человек, которых не успеваешь толком запомнить до их гибели. Исследовательская станция оказывается разделена на две части под названием «Ромул» и «Рем». А еще она населена образцами отнюдь не дружелюбной инопланетной жизни, которую ученые подобрали с корабля «Ностромо». Да, того самого корабля, с которого чудом спаслась Рипли в фильме «Чужой» 1979 года.
Уругвайский режиссер Феде Альварес уже привлек к себе внимание ремейком «Зловещих мертвецов» и триллером «Не дыши», поэтому его участие в легендарной франшизе и пожелание удачи от самого сэра Ридли Скотта вызывало у многих самые оптимистичные ожидания. «Ромул» — уже седьмой фильм серии (или девятый, если считать парочку провальных «Чужих против Хищников»), но фактически является прямым продолжением первого «Чужого». При этом помимо «Ностромо» и дипфейка замечательного актера Иэна Холма в роли андроида Рука тут более чем хватает отсылок к другим частям.
Огнестрельное оружие и развешанные по коридорам коконы с жертвами ксеноморфов позаимствованы из «Чужих» Джеймса Кэмерона. Рождение гибрида ксеноморфа (собственно Чужого, монстра, дизайн которого придумал швейцарский художник Ганс Рудольф Гигер) и Инженера (древние инопланетные существа, создавшие ксеноморфов, а заодно и жизнь на планете Земля, впервые появляются в «Прометее» Ридли Скотта) напоминает о фильме «Чужой: Воскрешение» 1997 года. Там героиня Сигурни Уивер встречала своего «сына», ксеноморфа с человеческим черепом вместо лица. Правда, у Альвареса это существо похоже на великана-альбиноса с хвостом и традиционным для ксеноморфов ртом внутри рта. Когда в Энди вставляют чип Рука, он становится послушным рабом корпорации «Вейланд-Ютани» (тема враждебности искусственного разума была и в «Прометее», и в «Чужом»), но всё же умудряется не раз спасти своей сестре жизнь. И, конечно, противостояние молодой женщины и монстра с последующим выбрасыванием его в космос тоже кажется вполне знакомым.
Но Альварес не только набрал полную корзину «пасхалок» для вящей радости поклонников. Прежде всего он смог создать компактный и бодрый фантастический экшен, наплевав на саспенс и торжественность фильмов Ридли Скотта. Его стиль, раз уж на то пошло, ближе к сегодняшнему юбиляру (70 лет!) Джеймсу Кэмерону, который в определенный момент тоже подключался к франшизе «Чужой».
В «Ромуле» есть задорный бег наперегонки с лицехватами (два раза), кислотная кровь Чужих, красиво и опасно плавающая в невесомости, впечатляющая сцена родов монстра и несколько других любопытных находок, которые точно не дадут заскучать. Сложно согласиться с поспешным мнением западных критиков, что это один из лучших фильмов франшизы, но и списывать его со счетов как постмодернистский пастиш из сцен и ситуаций других частей тоже будет несправедливо. У режиссера получилось органично сплести воедино основные темы вселенной Чужих. Здесь присутствуют критика всесильных корпораций, фактически принявших сторону не людей, а монстров, страх, связанный с родами, опасность познания и враждебность природы. И самое главное — Альварес сделал из всего этого развлекательное кино.
Единственный повод для серьезных претензий, который представляется здесь уместным, — отсутствие ярких запоминающихся персонажей. Все, кроме сочетающей хрупкость и героизм Кэйли Спэни и ее партнера Дэвида Джонсона, убедительно превратившегося из умственно отсталого в бравого андроида-солдата, исполняют роль исключительно пушечного мяса. В принципе, хватило бы только их двоих, но тогда было бы меньше смертей и, как следствие, зрелищности. И хотя постоянные кивки и отсылки Альвареса к безусловно выдающимся творениям Скотта и Кэмерона могут вызвать некоторое раздражение, одного у него точно не отнять — драйва и энергии. Режиссер явно получает вдохновение и удовольствие, складывая пазл из ксеноморфов и лицехватов и рождая в процессе нечто новое и свое.
В Северной Америке картине предрекают мощный старт в районе $50 млн за уикенд. В российских кинотеатрах фильм появится в формате предсеансового обслуживания не раньше чем через неделю. А в декабре на PlayStation 5 выйдет игра Alien: Rogue Incursion в режиме виртуальной реальности — обещают, что там уж точно каждый обладатель специального шлема сможет почувствовать себя своим среди Чужих.