Из Москвы в Курскую область отправили гуманитарный груз с продуктами

«Сейчас в Москве развернуты 14 гуманитарных штабов на базе нашего Мосволонтера и еще 27 площадок на нашем форуме Москва-2030, которые принимают товары первой необходимости для жителей Курской области. Неравнодушные горожане, предприятия, предприниматели — несут с собой как раз все, что нужно сейчас в первую очередь. Мы принимаем продукты … с большим сроком годности, одежду, но одежду мы принимаем новую, с бирками. Обязательно нам очень всем нужна детская одежда. Все детские принадлежности, сейчас это очень важно и необходимо», — рассказала журналистам председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.