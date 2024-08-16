Из Москвы в Курскую область отправили гуманитарный груз с продуктами

«Сейчас в Москве развернуты 14 гуманитарных штабов на базе нашего Мосволонтера и еще 27 площадок на нашем форуме Москва-2030, которые принимают товары первой необходимости для жителей Курской области. Неравнодушные горожане, предприятия, предприниматели — несут с собой как раз все, что нужно сейчас в первую очередь. Мы принимаем продукты … с большим сроком годности, одежду, но одежду мы принимаем новую, с бирками. Обязательно нам очень всем нужна детская одежда. Все детские принадлежности, сейчас это очень важно и необходимо», — рассказала журналистам председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
Она отметила, что штабы для сбора гуманитарной помощи открыты ежедневно с 10.00 до 19.00.
«С самого начала, с первого дня, как случилась эта трагедия, сразу был открыт штаб по сбору помощи жителям Курской области. Сейчас мы отправляем уже очередной груз, очередную машину. И по мере наполнения наших штабов, мы машину будем отправлять так часто, как это будет нужно», — подчеркнула Драгунова.
Москвич Александр Соболев, который пришел в центр, рассказал, что в этот раз он принес краски и кисти для детей, а в прошлый — необходимые влажные салфетки и питание.
«Я являюсь активным участником помощи в гуманитарных миссиях. Стараюсь приносить один-два раза в месяц помощь необходимую и СВО, и беженцам… Для меня очень важно помогать и жителям этих территорий, и помогать и детям, семьям, поскольку сам являюсь молодым отцом. То есть, я понимаю, что важно, чтобы у детей продолжалось детство», — рассказал Соболев.
Москвичка Екатерина Пурышева поделилась, что тоже приходит в штаб не впервые. В этот раз она принесла средства личной гигиены.
«По мере возможности мы с семьей стараемся помогать людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Я считаю, что в тяжелое время мы должны быть едины всей страной», — рассказала Пурышева.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.