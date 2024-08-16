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С бойцом СВО простились в Усть-Илимском районе

Павлу Авхадиеву было 37 лет, когда он погиб при выполнении поставленных задач.

Источник: Комсомольская правда

В последний путь проводили участника спецоперации в Усть-Илимском районе. Павлу Авхадиеву было 37 лет, когда он героически погиб при выполнении поставленных задач «за ленточкой». Как сообщила в своем тг-канале мэр Усть-Илимска Анна Щекина, военнослужащий проходил службу гранатометчиком.

— От имени губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, от администрации города, от всех жителей Усть-Илимска выражаю глубокие соболезнования семье и близким Павла Авхадиева. Скорбим с вами, — написала Анна Щекина.

Сибиряк с честью и доблестью защищал интересы и безопасность нашей страны. До самого конца он был верен Отечеству и воинской присяге.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшете простились с десантником-штурмовиком. Сибиряк отдал жизнь при выполнении поставленных задач в зоне проведения спецоперации.