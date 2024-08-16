С бойцом СВО простились в Усть-Илимском районе

В последний путь проводили участника спецоперации в Усть-Илимском районе. Павлу Авхадиеву было 37 лет, когда он героически погиб при выполнении поставленных задач «за ленточкой». Как сообщила в своем тг-канале мэр Усть-Илимска Анна Щекина, военнослужащий проходил службу гранатометчиком.