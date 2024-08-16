В Узбекистане за полгода сэкономили 2 миллиарда кубометров воды за счет внедрения водосберегающих технологий

Он отметил, что в целях эффективного использования водных ресурсов на 11,4 тысячи объектах водного хозяйства установлены устройства управления «Умная вода», на 6, 9 тысячи — «Дайвер» и на 1709 насосных станциях — онлайн контрольные устройства. Также полностью автоматизированы 67 крупных объектов водного хозяйства.