В Узбекистане за полгода сэкономили 2 миллиарда кубометров воды за счет внедрения водосберегающих технологий

Доклад зачитал министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев.
Он отметил, что в целях эффективного использования водных ресурсов на 11,4 тысячи объектах водного хозяйства установлены устройства управления «Умная вода», на 6, 9 тысячи — «Дайвер» и на 1709 насосных станциях — онлайн контрольные устройства. Также полностью автоматизированы 67 крупных объектов водного хозяйства.
Благодаря применению цифровых технологий, внедрению водосберегающих технологий на площади более 400 тысяч гектаров, проведению необходимых ирригационных и мелиоративных мероприятий в первом полугодии текущего года сэкономлено более 2 миллиардов кубометров воды..
По республике за счет кластеров и фермерских хозяйств забетонировано 10,5 тысячи километров внутренних оросительных сетей, а также очищено 34,8 тысячи километров каналов, арыков и лотков.
Внедрена платформа suvkredit.uz, выделены льготные кредитные средства на сумму более 2 триллионов сумов для внедрения капельного, дождевого и дискретного орошения на площади 134,3 тысячи гектаров.
В результате сброса в систему озер Айдар-Арнасай 871 миллиона кубометров пресной воды из водохранилища Чордара и 300 миллионов кубометров пресной воды из других источников стабилизируется ее экологическое состояние.
Отмечалось, что в сельском хозяйстве необходимо акцентировать внимание на работе по сокращению потребления воды, устранению неисправностей в ирригационных системах, снижению общих потерь воды, внедрению водосберегающих технологий, повышению культуры водопользования, привитию в сознании общественности идеи «вода не бесплатна».