В Ростове-на-Дону мужчина поймал рыбу с человеческими зубами

По всей видимости, в этом случае все же речь идет не о пиранье, а о рыбе паку — пресноводной живности с «человеческими зубами», принадлежащей к семейству карповых. Обычно она обитает в водоемах Южной Америки и может быть как хищной, так и травоядной рыбой.