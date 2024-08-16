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В Ростове-на-Дону мужчина поймал рыбу с человеческими зубами

Житель Ростовской области показал рыбу с человеческими зубами, которую поймал в реке Дон.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону мужчина поймал рыбу с «человеческими зубами», они оказались ровными и будто бы немного затупленными. Диковинный улов попал на камеру, и после этого ролик оказался в одной из групп VK.

В комментариях под постом сразу же распознали водного обитателя. Оказалось, прежде он жил у кого-то в аквариуме.

— Похожа на паку, она орехами питается в естественной среде, а у нас продается как аквариумная, — написал один из участников интернет-обсуждения.

— Лично видел, как при мне мужчина поймал пиранью в Дону и еще удивлялся. Я подсказал, что это пиранья. Возможно, кто-то выпустил, — добавил еще один рыбак.

По всей видимости, в этом случае все же речь идет не о пиранье, а о рыбе паку — пресноводной живности с «человеческими зубами», принадлежащей к семейству карповых. Обычно она обитает в водоемах Южной Америки и может быть как хищной, так и травоядной рыбой.