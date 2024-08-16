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Первая партия прививок от гриппа поступила в Новосибирскую область: вакцины уже доступна

Прививку могут поставить взрослые и дети.

Первая партия вакцины от гриппа для детей и взрослых поступила в Новосибирскую область. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Для детей поступила вакцина «УльтриксКвадри», а для взрослых «Совигрипп». Всего прибыло 420 тысяч доз, их уже расформировывают медицинским центрам. Поставить вакцину можно в любой поликлинике по месту жительства.

Роспотребнадзор отмечает, что важно привить от гриппа не менее 60% населения России, в том числе не менее 75% лиц, находящихся в группе риска. Осенью 2024 года в Новосибирской области планируется вакцинировать 1 млн 677 тыс. человек, из них взрослых — 1 млн 242 тыс.

Отмечается, что детей против гриппа начинают вакцинировать уже 6 месяцев, а верхний возрастной границы постановки прививки нет. Особенно рекомендуют вакцинироваться пожилым людям после 60 лет, а также гражданам с хроническими заболеваниями.

здоровье