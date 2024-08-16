Первая партия прививок от гриппа поступила в Новосибирскую область: вакцины уже доступна

Роспотребнадзор отмечает, что важно привить от гриппа не менее 60% населения России, в том числе не менее 75% лиц, находящихся в группе риска. Осенью 2024 года в Новосибирской области планируется вакцинировать 1 млн 677 тыс. человек, из них взрослых — 1 млн 242 тыс.