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На трассе М-4 «Дон» под Ростовом ограничат движение транспорта

На путепроводе в районе Аксая с 18 августа изменится схема движения транспорта.

Источник: Комсомольская правда

С 18 августа 2024 года на трассе М-4 «Дон» в районе Аксая ограничат проезд транспорта. Об этом водителей предупреждает пресс-служба госкомпании «Автодор».

— Схему движения изменят на 1060 километре альтернативного участка М-4 «Дон» (путепровод в районе Аксая) для проведения ремонтных работ, — сообщили в дорожной организации.

Машины в двух направлениях пустят по левой стороне дороги, разрешенная скорость движения при этом будет составлять 50 км/ч.

Напомним, ранее масштабные ограничения для водителей ввели в Ростове-на-Дону.