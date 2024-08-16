Женская K-pop-группа Weki Meki официально расформирована

Мы хотели бы искренне поблагодарить Элли, Сей, Луа, Рину и Люси, которые ярко сияли в качестве участниц Weki Meki. И хотя их групповая деятельность подошла к концу, мы сделаем все возможное, чтобы помочь им двигаться вперед и в будущем.