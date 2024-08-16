Отключение грозит смертью: Мама ребенка, ставшего лежачим инвалидом после врачебной ошибки, рассказала, почему боится его 18-летия

— За это время мы с Ярославом ездили в паллиативный центр для замены трахеостомической трубки. Но это палка о двух концах. Это помогает ему дышать. Но после того, как сыну вновь поставили трахеостому, мы получили очень сильный откат в работе мышц лица и шеи. Я все время думаю о том, как убрать трубку, и боюсь. Потому что кашлевой, глотательный рефлекс ослаблен, и с этим снова нужно много работать. Но и оставлять трубку дольше страшно. От раздутой внутри гортани манжетки атрофируются мышцы гортани, появляются пролежни, сужение просвета и другие пугающие вещи.