После удара ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке начался сильный пожар

ВСУ обстреляли донецкий ТЦ «Галактика», в котором было больше ста посетителей. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, пострадали как минимум 11 человек, в том числе подросток. ТАСС сообщил о двух погибших. Точное число жертв уточняется. Место происшествия продолжают атаковать, экстренные службы не могут оперативно выполнять свою работу из соображений безопасности. Житель Донецка обратился к президенту России с просьбой не брать в плен «этих негодяев». Депутат Андрей Колесник пообещал жесткий ответ Киеву.