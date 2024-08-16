В Екатеринбурге на набережной Исети стартовал «Атмофест»-2024

VI Международный фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» стартовал 16 августа. Его авторские сады разместились на набережной реки Исети за Макаровским мостом. В этом году в нем приняли участие семь российских и зарубежных ландшафтных дизайнеров. Созданные композиции стали частью благоустройства набережной и будут радовать горожан круглогодично.
Фестиваль продлится с 16 по 25 августа. В этом году тема «Атмофеста» — «Семь поколений», так как 2024 год объявлен Годом семьи. Ландшафтные дизайнеры создали на площадке семь садов, которые вошли в водно-зеленый каркас города. Каждый из них имеет что-то особенное и необычное — растения, концепцию, дизайн или задумку. Всего на набережной высажено 183 дерева, более 2000 кустарников и около 6000 многолетних растений.
— Чтобы наш сад соответствовал заданной теме, мы решили заложить такой смысл: Уфа и Башкирия в целом очень перекликаются с цифрой 7. Например, Уфа стоит на семи холмах. В легендах и эпосе Башкирии часто мелькает эта цифра. Екатеринбург стоит тоже на семи холмах, и оказывается, что башкиры и их история начинается именно отсюда. Получается, что мы возвращаем какой-то кусочек исконно башкирских земель в эту часть Екатеринбурга, — объясняет создатель ландшафтного сада «Разрез времени» Людмила Дымова.
Шесть лет назад, когда фестиваль еще только зарождался, была идея показать, что могут предложить городскому хозяйству ландшафтные дизайнеры. Но только после ухода сада с площади 1905 года появилась идея разместить его на постоянной площадке — за Макаровским мостом.
— Мы дали возможность нашим гостям показать свои интересные и красивые проекты. Каждый человек должен знать свой род до седьмого колена, и в каждом поколении должна быть преемственность и сохранение традиций — именно эти принципы были заложены в садах, — говорит глава Екатеринбурга Алексей Орлов. — Они остаются в пользовании города, и я очень надеюсь, что горожане будут бережно относиться к ним. Мы также будем благоустраивать набережную Исети дальше.