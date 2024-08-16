В Екатеринбурге на набережной Исети стартовал «Атмофест»-2024

— Мы дали возможность нашим гостям показать свои интересные и красивые проекты. Каждый человек должен знать свой род до седьмого колена, и в каждом поколении должна быть преемственность и сохранение традиций — именно эти принципы были заложены в садах, — говорит глава Екатеринбурга Алексей Орлов. — Они остаются в пользовании города, и я очень надеюсь, что горожане будут бережно относиться к ним. Мы также будем благоустраивать набережную Исети дальше.