Проезд в омском автобусе подорожал до 102 рублей

«Немыслимо дорого стало ездить в город и обратно. Приходится тратить больше 200 рублей на проезд в автобусе, просто чтобы доехать на работу, а вечером обратно вернуться домой, — возмутились жители в паблике “Типичный Омск” в соцсети “Вконтакте”. — Видя эту ситуацию, скоро и водители маршрутки № 423 задумаются о поднятии цены на проезд, а она и так немаленькая — 100 рублей в один конец».