Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проезд в омском автобусе подорожал до 102 рублей

Пока еще только в одном, который ходит до Крутой горки.

Источник: Комсомольская правда

Жители поселка Крутая горка возмутились в соцсетях резким подъемом платы за проезд в автобусе № 197П, который ходит по маршруту Крутая горка—ул. Бархатовой. Проезд в нем подорожал с 61 рубля до 102.

«Немыслимо дорого стало ездить в город и обратно. Приходится тратить больше 200 рублей на проезд в автобусе, просто чтобы доехать на работу, а вечером обратно вернуться домой, — возмутились жители в паблике “Типичный Омск” в соцсети “Вконтакте”. — Видя эту ситуацию, скоро и водители маршрутки № 423 задумаются о поднятии цены на проезд, а она и так немаленькая — 100 рублей в один конец».

Жители Крутой горки потребовали снизить стоимость проезда и задались резонным вопросом — почему они платят как за межмуниципальный проезд, если Крутая горка является микрорайоном Октябрьского округа?

В областном минтрансе людям ответили, что автобусный маршрут является пригородным, так как его путь проходит через два муниципальных образования.

На что люди поинтересовались, почему проезд поднялся сразу на 62, 7%. На этот вопрос в министерстве пообещали ответить 19 августа.