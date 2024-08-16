Проезд в омском автобусе подорожал до 102 рублей

Жители поселка Крутая горка возмутились в соцсетях резким подъемом платы за проезд в автобусе № 197П, который ходит по маршруту Крутая горка—ул. Бархатовой. Проезд в нем подорожал с 61 рубля до 102.
«Немыслимо дорого стало ездить в город и обратно. Приходится тратить больше 200 рублей на проезд в автобусе, просто чтобы доехать на работу, а вечером обратно вернуться домой, — возмутились жители в паблике “Типичный Омск” в соцсети “Вконтакте”. — Видя эту ситуацию, скоро и водители маршрутки № 423 задумаются о поднятии цены на проезд, а она и так немаленькая — 100 рублей в один конец».
Жители Крутой горки потребовали снизить стоимость проезда и задались резонным вопросом — почему они платят как за межмуниципальный проезд, если Крутая горка является микрорайоном Октябрьского округа?
В областном минтрансе людям ответили, что автобусный маршрут является пригородным, так как его путь проходит через два муниципальных образования.
На что люди поинтересовались, почему проезд поднялся сразу на 62, 7%. На этот вопрос в министерстве пообещали ответить 19 августа.