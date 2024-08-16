Первоклассникам в Подмосковье подарят школьные рюкзаки

Как рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, первоклассники получат рюкзаки со всеми необходимыми принадлежностями к школе.
Она добавила, что к 1 сентября планируется выдать более 1500 рюкзаков.
В Московской области к 1 сентября помогут семьям с низкими доходами, в которых ребенок в этом году отправится в первый класс, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.
Как рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, первоклассники получат рюкзаки со всеми необходимыми принадлежностями к школе.
Она добавила, что к 1 сентября планируется выдать более 1500 рюкзаков.