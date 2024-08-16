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Первоклассникам в Подмосковье подарят школьные рюкзаки

В Московской области к 1 сентября помогут семьям с низкими доходами, в которых ребенок в этом году отправится в первый класс, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Источник: АиФ Юг

Как рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, первоклассники получат рюкзаки со всеми необходимыми принадлежностями к школе.

Она добавила, что к 1 сентября планируется выдать более 1500 рюкзаков.