В Крыму нашли две античные надгробные плиты

«На некрополе Кыз-Аул во время расчистки античного склепа археологами открыты две надгробные стелы. Одна из них имела надпись. Её переводом в данное время занимаются специалисты. Второе надгробие было антропоморфным», — сказал Марков журналистам.
При этом, по его словам, открытия археологов на этом не закончились.
«Под одной из плит была обнаружена так называемая “костница”. Это место, куда на протяжении нескольких поколений, при очередных похоронах, складывали истлевшие кости предков и подношения покойным», — сказал Марков.
Кроме того, по его словам, на стенах самого склепа обнаружены граффити-тамги с «пляшущими» человечками. Кто их оставил, пока неизвестно.
В свою очередь начальник отряда Южно-Боспорской экспедиции Павел Гецко заявил, что само по себе обнаружение таких стел уникально, тем более с надписями.
«Интересно и место их находки — в полу склепа. Это вторичное использование материала. По моему мнению, они старше того, что мы изучаем на Кыз-Ауле (первые века н.э.) и относятся к более древним временам. Еще более интересная находка — это то, что под ними. Если мы действительно нашли “костницу”, то ожидать нас может все что угодно. Спрятанные сокровища этого склепа, но что именно, покажут дальнейшие раскопки. Пока что мы вытащили только серебряную ложечку и несколько бусин», — сказал Гецко.
Некрополь Кыз-Аул является античным памятником археологии с большим количеством монументальных каменных склепов, построенных в период с I века до н.э. по I век н.э. Размеры склепов свидетельствуют о богатстве и знатности погребенных. Расположен рядом с селом Кыз- Яковенково в восточном Крыму.