В Крыму нашли две античные надгробные плиты

«Интересно и место их находки — в полу склепа. Это вторичное использование материала. По моему мнению, они старше того, что мы изучаем на Кыз-Ауле (первые века н.э.) и относятся к более древним временам. Еще более интересная находка — это то, что под ними. Если мы действительно нашли “костницу”, то ожидать нас может все что угодно. Спрятанные сокровища этого склепа, но что именно, покажут дальнейшие раскопки. Пока что мы вытащили только серебряную ложечку и несколько бусин», — сказал Гецко.