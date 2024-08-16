В Екатеринбурге прошло торжественное открытие памятника Петру Столыпину

Один из самых известных реформаторов Российской империи изображен сидящим в рабочем кресле, одна рука лежит на подлокотнике, вторая сжимает трость, на плече — торопливо сброшенная шинель. По замыслу творца, этот элемент придает образу динамику. «Шинель призвана показать, что Столыпин был военным человеком. Такого в России нигде нет», — отметил руководитель литейного дома Иван Дубровин. Памятник изготовлен из 45 частей, хотя, на первый взгляд, складывается впечатление, что создан одной отливкой. Именно такого эффекта добивались создатели. Высота скульптуры без учета постамента — 2,5 метра, вес — 1,2 тонны. По словам мастеров, на литье ушло полгода.