В Екатеринбурге прошло торжественное открытие памятника Петру Столыпину

В рамках празднования Дня города Екатеринбурга в пятницу, 16 августа, у главного учебного корпуса УрГЭУ состоялась церемония открытия бронзового памятника премьер-министру Российской империи Петру Аркадьевичу Столыпину. Мероприятие посетил глава города Алексей Орлов. «Пётр Столыпин находился в нашем городе в начале XX века, в 1910-м году. Он пробыл здесь недолго, но решил важнейшие для развития Екатеринбурга вопросы. Во-первых, дал право взимать налог за транзит товаров, которые проходили через Екатеринбург. Во-вторых, открыл в городе первое высшее учебное заведение. С этого момента началась история развития вузовского образования в уральской столице», — подчеркнул Алексей Орлов.
Автор скульптуры — Михаил Баскаков, скульптор, член московского Союза художников. Именно его эскиз по итогам голосования Ученого совета вуза победил в конкурсе проектов в ноябре 2022 года. Перед скульптором была поставлена непростая задача — создать исторически достоверный портрет, отразить многогранность личности Петра Столыпина. После изучения множества российских монументов скульптор представил оригинальный эскиз, который выполнил Литейный дом «Дубровин».
Один из самых известных реформаторов Российской империи изображен сидящим в рабочем кресле, одна рука лежит на подлокотнике, вторая сжимает трость, на плече — торопливо сброшенная шинель. По замыслу творца, этот элемент придает образу динамику. «Шинель призвана показать, что Столыпин был военным человеком. Такого в России нигде нет», — отметил руководитель литейного дома Иван Дубровин. Памятник изготовлен из 45 частей, хотя, на первый взгляд, складывается впечатление, что создан одной отливкой. Именно такого эффекта добивались создатели. Высота скульптуры без учета постамента — 2,5 метра, вес — 1,2 тонны. По словам мастеров, на литье ушло полгода.
«Мы поставили памятник главному хозяйственнику Российской империи именно перед главным хозяйственным вузом Урала. И отливали памятник наши уральские мастера», — отметил ректор университета Яков Силин. В завершение церемонии в лучших традициях времен Столыпина почетным гостям раздали белые перчатки, чтобы потереть ботинок бронзового премьер-министра на удачу. Кроме того, участники открытия возложили цветы к памятнику.