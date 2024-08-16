18 августа в Самаре, в день проведения Марафона перекроют 30 улиц

Администрация Самары предупреждает, что при проведении Самарского Международного Марафона будет временно ограничено движение транспорта:
— с 03:00 до 16:00 18 августа:
— по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Маяковского;
— с 05:00 до 16:00 18 августа:
— по улице Шоссейной от улицы Народной до улицы Главной;
— по улице Главной от улицы Шоссейной до улицы Водников;
— по улице Водников от улицы Главной до улицы Комсомольской,
— по улице Крупской от улицы Максима Горького до улицы Алексея Толстого;
— по улице Комсомольской от улицы Максима Горького до улицы Водников;
— по улице Пионерской от улицы Максима Горького до улицы Водников;
— по улице Венцека от улицы Максима Горького до улицы Водников;
— по улице Ленинградской от улицы Максима Горького до улицы Водников, и от улицы — Молодогвардейской до улицы Чапаевской;
— по улице Некрасовской от улицы Максима Горького до улицы Алексея Толстого;
— по улице Льва Толстого от улицы Максима Горького до улицы Алексея Толстого;
— по улице Максима Горького от улицы Крупской до улицы Вилоновской;
— по улице Вилоновской от улицы Максима Горького до улицы Галактионовской;
— по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до улицы Лесной;
— по улице Лесной от улицы Полевой до Северо-Восточной магистрали;
— по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой,
— по улице Осипенко от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой;
— по улице Циолковского от улицы Осипенко до улицы Невской;
— по улице Невской от улицы Циолковского до улицы Молодогвардейской;
— по улице Молодогвардейской от улицы Невской до улицы Ленинградской;
— по улице Чапаевской от улицы Ленинградской до улицы Вилоновской, и от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;
— по улицы Полевой от Волжского проспекта до улицы Галактионовской;
— по улице Фрунзе от улицы Вилоновской по улице Шостаковича;
— по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Куйбышева;
— по улице Куйбышева от улицы Вилоновской до улицы Венцека;
— по Студенческому переулку от Волжского проспекта до улицы Галактионовской;
— по улице Ульяновской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской;
— по улице Маяковского от Волжского проспекта до улицы Галактионовской;
— по улице Первомайской от улицы Ново-Садовой до улицы Молодогвардейской;
— по улице Кузбасской от Северо-Восточной магистрали до улицы Соколова;
— по улице Красноармейской от улицы Максима Горького до улицы Галактионовской.
Также с 05:00 до 16:00 18 августа будет ограничен выезд транспорта на улицу Шоссейную с улиц: Западной, Тракторной, Мельничной и Аральского переулка.
Кроме того, с 18:00 17 августа до 16:00 18 августа запретят остановку и стоянку транспорта:
— на улице Шоссейной от улицы Народной до улицы Главной;
— на улице Главной от улицы Шоссейной до улицы Водников;
-на улице Водников от улицы Главной до улицы Комсомольской;
— на улице Крупской от улицы Максима Горького до улицы Алексея Толстого;
— на улице Комсомольской от улицы Максима Горького до улицы Водников;
— на улице Пионерской от улицы Максима Горького до улицы Водников;
— на улице Венцека от улицы Максима Горького до улицы Водников;
— на улице Ленинградской от улицы Максима Горького до улицы Водников;
— на улице Некрасовской от улицы Максима Горького до улицы Алексея Толстого;
— на улице Льва Толстого от улицы Максима Горького до улицы Алексея Толстого;
— на улице Максима Горького от улицы Крупской до улицы Вилоновской;
— на улице Вилоновской от улицы Максима Горького до улицы Галактионовской;
— на Волжском проспекте от улицы Вилоновской до улицы Лесной;
— на улице Лесной от улицы Полевой до Северо-Восточной магистрали;
— на Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой;
— на улице Осипенко от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой;
— на улице Циолковского от улицы Осипенко до улицы Невской;
— на улице Невской от улицы Циолковского до улицы Молодогвардейской;
— на улице Молодогвардейской от улицы Невской до улицы Ленинградской;
— на улице Ленинградской от улицы Молодогвардейской до улицы Чапаевской;
-на улице Чапаевской от улицы Ленинградской до улицы Вилоновской;
— на улице Полевой от Волжского проспекта до улицы Галактионовской;
— на улице Фрунзе от улицы Вилоновской по улицу Шостаковича;
— на улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Куйбышева;
— на улице Куйбышева от улицы Вилоновской до улицы Венцека;
— в Студенческом переулке от Волжского проспекта до улицы Галактионовской;
— на улице Ульяновской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской;
— на улице Маяковского от Волжского проспекта до улицы Галактионовской;
— на улице Первомайской от улицы Ново-Садовой до улицы Молодогвардейской;
— на улице Кузбасской от Северо-Восточной магистрали до улицы Соколова;
— на улице Красноармейской от улицы Максима Горького до улицы Галактионовской;
— на улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской.
Ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, «скорой помощи» и пожарной охраны.
Также с 05: 00 до 16:00 18 августа будет временно прекращено движение общественного транспорта следующих маршрутов:
— Автобуса № 11 «Губернский рынок — станция метро “Алабинская”;
— Троллейбуса № 6 «Губернский рынок — Грозненская»;
— Троллейбуса № 16 «Губернский рынок — 6-й причал».
Кроме того, с 05:00 до 16: 00 18 августа трамваи будут ходить следующим образом:
— Трамвай № «ул. Чапаевская — автостанция “Аврора”: в прямом направлении: ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Киевская — ул. Партизанская — ул. Аэродромная. В обратном направлении: ул. Аэродромная — ул. Партизанская — ул. Тухачевского — ул. Дачная — ул. Пензенская — ул. Урицкого — ул. Красноармейская — ул. Арцыбушевская.
— Трамвай № 3 «ул. Чапаевская — Юнгородок»: в прямом направлении: ул. Арцыбушевская — ул. Красноармейская — ул. Урицкого — ул. Пензенская — ул. Дачная — ул. Тухачевского — ул. Партизанская — ул. Аэродромная — ул. Промышленности — ул. Гагарина — ул. Двадцать второго Партсъезда — Заводское шоссе. В обратном направлении: Заводское шоссе — ул. Двадцать второго Партсъезда — ул. Гагарина — ул. Промышленности — ул. Аэродромная — ул. Партизанская — ул. Киевская — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская.
— Трамвай № 5 «ул. Чапаевская — Барбошина поляна — стадион “Самара Арена”: в прямом направлении: ул. Тухачевского — ул. Киевская — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Ново-Садовая — ул. Ново-Вокзальная — ул. Фадеева. В обратном направлении: ул. Фадеева — ул. Ново-Вокзальная — ул. Ново-Садовая — пр. Ленина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — ул. Красноармейская — ул. Урицкого — ул. Пензенская — ул. Дачная — ул. Тухачевского.
— Трамвай № 16 «ул. Тухачевского — Железнодорожный вокзал — ул. Чапаевская»: в прямом направлении: ул. Тухачевского — ул. Киевская — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская. В обратном направлении: ул. Арцыбушевская. — ул. Красноармейская — ул. Урицкого — ул. Пензенская — ул. Дачная — ул. Тухачевского.
— Трамвай № 20 «ул. Фадеева — ул. Чапаевская»: в прямом направлении: ул. Фадеева — ул. Ново-Вокзальная — ул. Ново-Садовая — пр. Ленина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — ул. Красноармейская — ул. Урицкого — ул. Пензенская — ул. Дачная — ул. Тухачевского. В обратном направлении: ул. Тухачевского — ул. Киевская — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Ново-Садовая — ул. Ново-Вокзальная — ул. Фадеева.
Трамвай № 22 «15-й микрорайон — ул. Чапаевская»: в прямом направлении: ул. Ново-Садовая — ул. Демократическая — ул. Ташкентская — ул. Советская — ул. Ставропольская — ул. Антонова-Овсеенко — ул. Гаражная — 4-ый проезд — ул. Врубеля — ул. Ново-Садовая — пр. Ленина — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Киевская — ул. Тухачевского. В обратном направлении: ул. Тухачевского — ул. Дачная — ул. Пензенская — ул. Урицкого — ул. Красноармейская — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Ново-Садовая — ул. Врубеля — 4-ый проезд — ул. Гаражная — ул. Антонова-Овсеенко — ул. Ставропольская — ул. Советская — ул. Ташкентская — ул. Демократическая — ул. Ново-Садовая.