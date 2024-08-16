Эксперты выяснили по каким трем схемам мошенничества обманывают донских пенсионеров

Эксперты отмечают, что мошенники все чаще направляют свои усилия на пожилых людей. Они разрабатывают схемы, затрагивающие ключевые аспекты жизни, такие как безопасность. Наиболее тревожные тенденции в этом контексте связаны с манипуляцией в сферах страхования, управления пенсионными выплатами и, что особенно актуально для людей старшего возраста, оплатой коммунальных услуг, которая напрямую влияет на уровень их жизни.