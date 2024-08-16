Эксперты выяснили по каким трем схемам мошенничества обманывают донских пенсионеров

В августе 2024 года в России, включая и Ростов, около половины мошеннических атак на пенсионеров пришлась на три схемы.
По данным ВТБ, попытки обмана пожилых людей приходятся якобы на перерасчет пенсии, оформление полиса ОМС, несуществующие скидки на ЖКУ.
Эксперты отмечают, что мошенники все чаще направляют свои усилия на пожилых людей. Они разрабатывают схемы, затрагивающие ключевые аспекты жизни, такие как безопасность. Наиболее тревожные тенденции в этом контексте связаны с манипуляцией в сферах страхования, управления пенсионными выплатами и, что особенно актуально для людей старшего возраста, оплатой коммунальных услуг, которая напрямую влияет на уровень их жизни.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕРАСЧЕТЕ ПЕНСИИ.
Мошенники, представляясь сотрудниками Социального фонда России, обещают по телефону провести перерасчет и увеличить размер пенсии. Для этого они предлагают оформить заявление, запросив личные данные. Затем просят предоставить код из СМС или установить приложение для доступа к устройству жертвы. Полученный СМС-код открывает мошенникам доступ к личному кабинету пенсионера на портале Госуслуги, позволяя им зайти в аккаунт, оформить кредиты на имя пенсионера или найти данные для входа в онлайн-банк и вывода средств.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СКИДКИ НА ЖКУ.
Мошенники звонят, сообщая о несуществующих акциях, предоставляющих скидки пенсионерам на оплату коммунальных услуг. Они просят подтвердить статус пенсионера и предоставить персональные данные, а затем код из сообщения. Эту информацию они используют для кражи денег или оформления кредитов.
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ПОЛИСА ОМС.
Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками страховой компании и убеждают в срочной необходимости «продлить» полис ОМС, пугая приостановкой медицинской помощи. Они предлагают оформить новый электронный полис, запросив установку приложения Минздрава, которое на самом деле является вредоносным и дает доступ к устройству жертвы. Также мошенники могут попросить СМС-код для входа на портал Госуслуги.
В банке подчеркнули, что главным методом защиты от мошенничества остается высокая степень внимания и осторожности. Важно избегать контактов с подозрительными лицами. Помогает использование определителя номера для фильтрации входящих звонков, включая звонки через мессенджеры. Он позволяет выявить подозрительные номера и помечать их как опасные.
Помните, что мошенники могут представляться вашими знакомыми, коллегами или родственниками в телефонных разговорах и интернет-переписке, а также маскироваться под сотрудников официальных организаций и правоохранительных органов.