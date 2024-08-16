Летевший из Новосибирска самолет ушел на второй круг в Волгограде

По данными онлайн табло аэропорта Волгограда, рейс S7 5131 Новосибирск — Волгоград приземлился в 21.41 без проблем и всего на минуту позже, чем планировалось в расписании. Однако пассажирам, направляющимся из города-героя в Новосибирск, пришлось пождать вылета 32 минуты. Самолет задержался из-за предполетного обследования.