Летевший из Новосибирска самолет ушел на второй круг в Волгограде

Накануне вечером летевший из Новосибирска в Волгоград лайнер Embraer E-170 авиакомпании S7 Airlines ушел на второй круг при посадке в аэропорту Гумрак. Причиной стали технические проблемы, сообщает телеграм-канал Aviaincident.
— При заходе на посадку экипаж доложил о проблеме с выпуском механизации крыла, ушел в зону ожидания. В 21.33 доложил, что проблема решена, — рассказали об инциденте.
По данными онлайн табло аэропорта Волгограда, рейс S7 5131 Новосибирск — Волгоград приземлился в 21.41 без проблем и всего на минуту позже, чем планировалось в расписании. Однако пассажирам, направляющимся из города-героя в Новосибирск, пришлось пождать вылета 32 минуты. Самолет задержался из-за предполетного обследования.