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К омскому ТЮЗу вернулся Дон Кихот

С ним рядом появились фигуры ослика и Санчо Пансы.

Источник: Комсомольская правда

На свое место на площадь у омского ТЮЗа вернулась фигура Дон Кихота. Скульптура Александра Капралова была отправлена на реставрацию с началом реконструкции театра.

По информации телеграм-канала «Проспект культуры» обновленная скульптура похорошела — скульптор восстановил своему герою утраченные бороду и волосы, добавил новую фактуру и детали.

Также у Дон Кихота появилась компания: верный оруженосец Санчо Панса и осел.

«Главная задумка автора заключается в том, что на ослика можно будет садиться и делать красивые фото, — сообщает “Проспект культуры”. — Металлические фигуры в общей сложности весят около 2 тонн, их покрыли краской под медь и нанесли патину. После установки фигуры закрыли тканью до торжественного открытия».

Напомним, капитальный ремонт ТЮЗа ведется по национальному проекту «Культура».