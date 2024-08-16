К омскому ТЮЗу вернулся Дон Кихот

На свое место на площадь у омского ТЮЗа вернулась фигура Дон Кихота. Скульптура Александра Капралова была отправлена на реставрацию с началом реконструкции театра.
По информации телеграм-канала «Проспект культуры» обновленная скульптура похорошела — скульптор восстановил своему герою утраченные бороду и волосы, добавил новую фактуру и детали.
Также у Дон Кихота появилась компания: верный оруженосец Санчо Панса и осел.
«Главная задумка автора заключается в том, что на ослика можно будет садиться и делать красивые фото, — сообщает “Проспект культуры”. — Металлические фигуры в общей сложности весят около 2 тонн, их покрыли краской под медь и нанесли патину. После установки фигуры закрыли тканью до торжественного открытия».
Напомним, капитальный ремонт ТЮЗа ведется по национальному проекту «Культура».