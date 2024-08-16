К омскому ТЮЗу вернулся Дон Кихот

«Главная задумка автора заключается в том, что на ослика можно будет садиться и делать красивые фото, — сообщает “Проспект культуры”. — Металлические фигуры в общей сложности весят около 2 тонн, их покрыли краской под медь и нанесли патину. После установки фигуры закрыли тканью до торжественного открытия».