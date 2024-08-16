18-летняя дончанка угнала машину у 42-летнего мужчины во время свидания

Против дончанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК России «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». По ней ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.