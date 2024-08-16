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18-летняя дончанка угнала машину у 42-летнего мужчины во время свидания

Катание дончан по ночному городу закончилось кражей машины.
Источник: Комсомольская правда

В городе Цимлянске Ростовской области романтическое катание пары по ночному городу закончилось кражей машины. Об этом сообщили в донском главке полиции.

В один из дней 42-летний мужчина и его 18-летняя знакомая решили прокатиться по Цимлянску. Поехали они на «ВАЗ 2112» кавалера.

— Возлюбленные катались на автомобиле по ночному городу. По просьбе подруги мужчина остановился около одного из магазинов города и ушел за покупками, — сообщили в полиции.

Воспользовавшись тем, что кавалер оставил ключи в замке зажигания, женщина уехала кататься на его машине.

Вернувшись из магазина, дончанин не нашел своего авто и знакомой. После этого он направился в отделение полиции писать заявление.

Правоохранители нашли и девушку, и его машину.

Против дончанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК России «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». По ней ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.