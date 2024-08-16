О строительстве приюта для собак в Краснодаре рассказали в мэрии

Строительство приюта для собак в поселке Березовом находится на завершающей стадии. Подрядчику осталось возвести вольеры, в которых будут размещаться животные. Также проектом предусмотрены площадки для выгула четвероногих постояльцев, стационар и хозяйственные помещения, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу МЦУ Краснодара.
Земельный участок, на котором возводится приют, располагается на улице Коломийцева. Когда площадку для содержания бесхозных животных сдадут в эксплуатацию, собак разместят в 228 вольерах, что позволит содержать до 800 животных в пиковый период.
Строительство приюта ведется с «пробуксовкой».
— Только в ручном режиме и совместными усилиями нам удалось немного выправить эту ситуацию, — прокомментировал реализацию проекта заместитель главы города Максим Онищенко.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в мае 2024 года мэр Краснодара Евгений Наумов посетил строящийся приют для животных в поселке Березовый. Градоначальник отметил, что строительство проходит в благоприятных климатических условиях, и жители ожидают открытия приюта. Строительство приюта планировалось завершить к 1 августа.
После завершения строительства планируется отлавливать животных и содержать их в приюте в течение 26 дней. Ветеринары проведут дегельминтизацию, вакцинацию и стерилизацию собак, после чего их чипируют, регистрируют и вернут в прежнее место обитания.