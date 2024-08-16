О строительстве приюта для собак в Краснодаре рассказали в мэрии

Строительство приюта для собак в поселке Березовом находится на завершающей стадии. Подрядчику осталось возвести вольеры, в которых будут размещаться животные. Также проектом предусмотрены площадки для выгула четвероногих постояльцев, стационар и хозяйственные помещения, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу МЦУ Краснодара.