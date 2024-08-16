Массовые задержки рейсов наблюдаются в аэропорту Алматы

Также, по данным в 18.37, задерживаются на вылет из Алматы: запланированный на 13.05 рейс в Ташкент ожидается на вылет в 22.20, запланированный на 15.55 рейс в Актау ожидается на вылет в 22.00, запланированный на 19.10 рейс в Уральск ожидается на вылет в 23.00, запланированный на 19.20 рейс в Астану ожидается на вылет в 20.00, запланированный на 19.25 рейс в Павлодар ожидается на вылет в 20.10, запланированный на 19.30 рейс в Караганду ожидается на вылет в 20.05, запланированный рейс на 20.15 в Атырау ожидается на вылет в 21.40, запланированный рейс на 20.30 в Актау ожидается на вылет в 21.00, запланированный рейс на 21.20 в Караганду ожидается на вылет в 2.00.