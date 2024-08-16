В Калининградскую область на три дня привезут Казанскую икону Божией Матери

Казанская икона Божией Матери пробудет в Калининградской области с 24 по 26 августа. Об этом сообщает епархия в группе во «ВКонтакте».
Икону Божией Матери «Казанская» возят по России в рамках Всероссийского молебна о Победе. Святыня уже посетила десятки городов. Помолиться перед чудотворным образом в Калининграде можно будет до 26 августа.
Искусствоведы предполагают, что икону написали в 1580 году. В годы Смутного времени святой образ стал символом народного ополчения Минина и Пожарского. «Именно через эту икону после трёхдневной молитвы и поста всего русского войска осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от захватчиков», — сообщили в епархии.
Программа пребывания Казанской иконы Божией Матери:24 августа (суббота) — прибытие в Калининградскую область (20:00), встреча в Кафедральном соборе Архангела Михаила в Черняховске (21:30); 25 августа (воскресенье) — переезд иконы из Черняховска в Калининград (14:00), прибытие в Кафедральный собор и молебен (17:00). 26 августа (понедельник) — икону увезут из Калининградской митрополии (17:00).
В Калининграде на строящийся храм Успения Пресвятой Богородицы устанавливали кресты.