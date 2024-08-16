В Калининградскую область на три дня привезут Казанскую икону Божией Матери

Искусствоведы предполагают, что икону написали в 1580 году. В годы Смутного времени святой образ стал символом народного ополчения Минина и Пожарского. «Именно через эту икону после трёхдневной молитвы и поста всего русского войска осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от захватчиков», — сообщили в епархии.