Депутат Немкин призвал россиян отказаться от VPN-сервисов

Еще в 2022 году Google отключил свой рекламный сервис — Google Ads, который по сей день злоумышленники активно используют. Казалось бы, если реклама от Google никак не присутствует в РФ, то и все связанные с ней проблемы исчезают. Это действительно так, но работает только в том случае, если пользователь не использует VPN-сервисы, в том числе в попытке «ускорить» YouTube. И здесь россияне вновь попадают под прицел мошенников, отмечает член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.