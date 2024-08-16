Telegram-каналы BRIEF* и «Незыгарь»* признаны иноагентами

«Шестнадцатого августа в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Р. М. Давлетгильдеев*, А. В. Павлов*, объединения лиц — телеграм-каналы “BRIEF Важное”*, BRIEF, “Незыгарь”*, а также “Сирена”*, — говорится в сообщении.
По информации ведомства, заместитель главного редактора телеканала «Дождь»* Давлетгильдеев* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Кроме того, утверждается, что он принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов. Занимался пропагандой ЛГБТ**.
Павлов также принимал участие в распространении сообщений, материалов иностранных агентов, недостоверной информации о российских властях.
Telegram-каналы «BRIEF Важное»*, BRIEF*, «Незыгарь»* и «Сирена»* также уличены в публикациях недостоверной информации, направленной на формирование негативного образа Вооруженных сил России, распространении сообщений и материалов иностранных агентов.
* Выполняет функции иноагента в России.
** Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.