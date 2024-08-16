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Telegram-каналы BRIEF* и «Незыгарь»* признаны иноагентами

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов Telegram-каналы «BRIEF Важное»*, BRIEF«*, “Незыгарь”*, “Сирена”*, а также заместителя главного редактора телеканала “Дождь”* Рената Давлетгильдеева*, сообщается на сайте ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Шестнадцатого августа в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Р. М. Давлетгильдеев*, А. В. Павлов*, объединения лиц — телеграм-каналы “BRIEF Важное”*, BRIEF, “Незыгарь”*, а также “Сирена”*, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, заместитель главного редактора телеканала «Дождь»* Давлетгильдеев* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Кроме того, утверждается, что он принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов. Занимался пропагандой ЛГБТ**.

Павлов также принимал участие в распространении сообщений, материалов иностранных агентов, недостоверной информации о российских властях.

Telegram-каналы «BRIEF Важное»*, BRIEF*, «Незыгарь»* и «Сирена»* также уличены в публикациях недостоверной информации, направленной на формирование негативного образа Вооруженных сил России, распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

* Выполняет функции иноагента в России.

** Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.

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