Telegram-каналы BRIEF* и «Незыгарь»* признаны иноагентами

По информации ведомства, заместитель главного редактора телеканала «Дождь»* Давлетгильдеев* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Кроме того, утверждается, что он принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов. Занимался пропагандой ЛГБТ**.