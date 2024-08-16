Во многих школах Молдовы торжественных линеек 1 сентября не будет: Церковь против

Митрополия Кишинева и всея Молдовы распространила сообщение в связи с изданием Министерством образования и науки циркуляра, согласно которому учебные заведения могут самостоятельно определять дату и время организации школьной линейки в связи с новым учебным годом 2024−2025 передает noi.md.
"Было бы хорошо, если бы торжественное мероприятие, посвященное началу учебного года, проводилось в понедельник, а не в воскресенье, учитывая, что Республика Молдова — страна с преобладающим православным населением.
Администрация Митрополии рекомендует учебным заведениям организовать школьную линейку в понедельник, 2 сентября, чтобы соблюсти евангельскую заповедь о том, что воскресенье — день отдыха и участия в святых богослужениях.
В связи с этим Митрополия призывает священников принять участие в школьной линейке, организованной 2 сентября, и благословить это событие чтением молитвы по школьникам и преподавательскому составу", — говорится в послании Митрополии.
В это же время у учащихся и учителей школ Молдовы, которые начнут учебный год 1 сентября, будут преимущества.
Как сказал министр образования Дан Перчун, изначально решили, что учебный год начнется 1 сентября, несмотря на то, что этот день выпадает на воскресенье.
«Но, учитывая предложения и комментарии, которые поступили от религиозных культов и некоторых родителей, мы решили предоставить больше гибкости школам, чтобы каждое образовательное учреждение решало, как им поступить», — сказал Перчун.
При этом он отметил, что учащимся тех школ, которые проведут торжественную линейку 1 сентября, продлят каникулы на один день. В то же время учителя этих школ получат вознаграждение и дополнительный выходной за возможность выйти на работу в воскресенье.
При этом министр уточнил, что торжественная линейка будет длиться не дольше чем полтора часа.