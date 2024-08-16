В Таганроге стартовал финал летней Спартакиады учащихся по парусному спорту

В Ростовской области проводится финал XII летней Спартакиады учащихся России 2024 года. Ранее в регионе уже состоялись соревнования велосипедистов и гребцов, а с 16 августа стартовали состязания по парусному спорту. Об этом рассказал заместитель губернатора Артем Хохлов.