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В Таганроге стартовал финал летней Спартакиады учащихся по парусному спорту

В Таганроге разыграют медали Спартакиады учащихся по парусному спорту.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области проводится финал XII летней Спартакиады учащихся России 2024 года. Ранее в регионе уже состоялись соревнования велосипедистов и гребцов, а с 16 августа стартовали состязания по парусному спорту. Об этом рассказал заместитель губернатора Артем Хохлов.

— Соревнования пройдут на базе парусного центра областной спортшколы олимпийского резерва № 3. Более 160 участников из 27 субъектов страны в возрасте до 19 лет разыграют 12 комплектов наград, — сообщил Артем Хохлов.

Известно, что сборную Ростовской области представят 16 человек: восемь юношей и столько же девушек. Спартакиада по парусному спорту продлится до 21 августа.

Добавим, сейчас парусным спортом в регионе занимаются около тысячи человек в пяти муниципалитетах. Донские спортсмены считаются одними из сильнейших в стране, восемь человек разных возрастов числятся в составе сборной России.