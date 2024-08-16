Фасад усадьбы Владимира Сукачева обновляют в Иркутске

В Иркутске обновляют фасад усадьбы Владимира Сукачева. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе министерства культуры региона, работы проводятся в рамках городской акции «Фасадник». В ней принимают участие рабочие, волонтеры и неравнодушные жители областного центра. Мероприятие также приурочили к 175-летию со дня рождения иркутского мецената.
— Люди помогают в обновлении внешнего вида главного здания усадьбы, в котором вместе с семьей жил Владимир Сукачев. Работники министерства вооружились шпателями и кисточками и очистили от старой краски часть фасада. В самом начале наша команда получила детальный инструктаж, как правильно работать с инструментами, чтобы не повредить внешний вид памятника архитектуры. — поделились в министерстве культуры Иркутской области.
Один из важных этапов пройдет 17 и 18 августа. Все желающие могут присоединиться к покраске здания. Чтобы принять участие в акции и внести свою лепту в преображение усадьбы, необходимо зарегистрироваться как волонтер на сайте «Фасадника». Инвентарь предоставят на месте, а также проведут инструктаж.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в скором времени из областного центра появятся регулярные рейсы в Шанхай. Одна из российских авиакомпаний планирует запустить их в зимний период, что бы туристы из КНР беспрепятственно могли полюбоваться Байкалом.