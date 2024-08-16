Фасад усадьбы Владимира Сукачева обновляют в Иркутске

Один из важных этапов пройдет 17 и 18 августа. Все желающие могут присоединиться к покраске здания. Чтобы принять участие в акции и внести свою лепту в преображение усадьбы, необходимо зарегистрироваться как волонтер на сайте «Фасадника». Инвентарь предоставят на месте, а также проведут инструктаж.