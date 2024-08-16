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Узбекистанцев предупредили о возможных наводнениях из-за сильных дождей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Директор Узгидромета экстренно предупредил узбекистанцев о возможных наводнениях из-за сильных дождей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +31° 5 м/с 43% 759 мм рт. ст. +29°

С 18 по 19 августа наводнения могут произойти в следующих районах:

  • Кашкадарьинская область: в Яккабагском, Дехканабадском, Чиракчинском, Китабском, Шахрисабзском, Камашинском, Гузарском районах;
  • Самаркандская область: в Ургутском, Самаркандском, Булунгурском, Нурабадском, Кошрабатском, Каттакурганском, Паярикском, Джамбайском, Иштиханском районах;
  • Джизакская область: в Зааминском, Бахмальском, Галлаорольском, Шараф-Рашидовском, Фаришском, Янгиабадском районах;
  • Ташкентская область: в Ахангаранском, Бостанлыкском, Паркентском, Пскентском, Уртачирчикском, Уренчирчикском районах, а также в Ангрене, Алмалыке;
  • Наманганская область: в Папском, Касанском, Чартакском, Чустском, Наманганском, Янгикурганском районах;
  • Ферганская область: в Сохском, Шахимарданском, Ферганском, Бешарикском районах;
  • Андижанская область: в Андижанском, Асакинском, Джалакудукском, Кургантепинском, Пахтаабадском, Избосканском, Ходжаабадском, Мархаматском районах и в Ханабаде.

Граждан, которые находятся в горной и предгорной местности, попросили принять меры предосторожности, поскольку существует вероятность скопления дождевой воды, что может вызвать подтопление регионов.