Узбекистанцев предупредили о возможных наводнениях из-за сильных дождей

С 18 по 19 августа наводнения могут произойти в следующих районах:
- Кашкадарьинская область: в Яккабагском, Дехканабадском, Чиракчинском, Китабском, Шахрисабзском, Камашинском, Гузарском районах;
- Самаркандская область: в Ургутском, Самаркандском, Булунгурском, Нурабадском, Кошрабатском, Каттакурганском, Паярикском, Джамбайском, Иштиханском районах;
- Джизакская область: в Зааминском, Бахмальском, Галлаорольском, Шараф-Рашидовском, Фаришском, Янгиабадском районах;
- Ташкентская область: в Ахангаранском, Бостанлыкском, Паркентском, Пскентском, Уртачирчикском, Уренчирчикском районах, а также в Ангрене, Алмалыке;
- Наманганская область: в Папском, Касанском, Чартакском, Чустском, Наманганском, Янгикурганском районах;
- Ферганская область: в Сохском, Шахимарданском, Ферганском, Бешарикском районах;
- Андижанская область: в Андижанском, Асакинском, Джалакудукском, Кургантепинском, Пахтаабадском, Избосканском, Ходжаабадском, Мархаматском районах и в Ханабаде.
Граждан, которые находятся в горной и предгорной местности, попросили принять меры предосторожности, поскольку существует вероятность скопления дождевой воды, что может вызвать подтопление регионов.