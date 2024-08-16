Певец Вилли Нельсон анонсировал 76-й альбом Last Leaf on the Tree

В релиз войдут каверы на Нину Симон, Кита Ричардса, The Flaming Lips, Бека и других артистов. Заглавный трек альбома — новая интерпретация песни Тома Уэйтса Last Leaf (2011). Кроме того, в лонгплее окажутся несколько оригинальных композиций, в одной из которых поучаствовал сын Нельсона — Мика.