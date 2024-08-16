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Беларусь построит дополнительную полосу на трассе М-1 в направлении России

Беларусь начнет строительство дополнительной полосы движения на магистрали М1 в ближайшее время, чтобы улучшить условия для перевозки в Россию скоропортящейся продукции. Об этом пишет Интерфакс.

Источник: rg.ru

Договоренность о новом проекте дорожного строительства подтвердил министр транспорта Беларуси Алексей Ляхнович на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

По словам Ляхновича, инвестиционный проект на трассе М-1 поддержан решением Группы высокого уровня Совмина Союзного государства. Дополнительная полоса будет строиться и с российской стороны, чтобы разгрузить в пиковые часы транспортный поток.

По расчетам Минтранса, новую полосу движения дорожные строители смогут сдать в эксплуатацию уже в 2025 году. В итоге наша страна «значительно улучшит схему грузотранспортного потока».