В Зиме погасили более 11 миллионов долга перед подрядчиками

В Зиме благодаря вмешательству прокуратуры подрядчикам выплатили более 11 миллионов рублей. Деньги были положены им по контракту. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, подрядные организации выполнили условия договора со своей стороны, но оплата им не поступила.