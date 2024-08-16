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В Зиме погасили более 11 миллионов долга перед подрядчиками

Сумма долга была оплачена после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Зиме благодаря вмешательству прокуратуры подрядчикам выплатили более 11 миллионов рублей. Деньги были положены им по контракту. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, подрядные организации выполнили условия договора со своей стороны, но оплата им не поступила.

— Прокуратура внесла представление и завела дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд), — пояснили правоохранители.

После перечисленных действий правоохранителей, положенную денежную сумму представителям бизнеса выплатили.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывшая мэр одного из сельских поселений Слюдянского района ответит в суде за превышение должностных полномочий. На экс-главу завели уголовное дело после присвоения бюджетных денег.