Реставрацию главного фонтана в Ростове-на-Дону выполнили уже на 47%

Реставрацию самого крупного в Ростове-на-Дону фонтана «Атланты» выполнили уже на 47%. Об этом в Telegram рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.
— Работы стартовали в мае и сейчас ведутся в соответствии с графиком, — отметил Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, ранее на объекте разобрали тротуар и гранитную плитку, также были обновлены наружные сети освещения. Сейчас специалисты монтируют трубопроводы, готовят основание для тротуаров и дорожек и штукатурят подпорные стенки.
— В чаше фонтана уже привели в порядок композицию «Атланты». Завершить реставрацию подрядчик должен в мае 2025 года, — прокомментировал Алексей Логвиненко.
Напомним, фонтан «Атланты» находится на Театральной площади Ростова-на-Дону, его обновление ведется за счет инвестора. Всего планируется потратить 412,5 млн рублей.