Реставрацию главного фонтана в Ростове-на-Дону выполнили уже на 47%

По словам сити-менеджера, ранее на объекте разобрали тротуар и гранитную плитку, также были обновлены наружные сети освещения. Сейчас специалисты монтируют трубопроводы, готовят основание для тротуаров и дорожек и штукатурят подпорные стенки.