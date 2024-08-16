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Реставрацию главного фонтана в Ростове-на-Дону выполнили уже на 47%

Реставрацию фонтана «Атланты» в Ростове планируют завершить в мае 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Реставрацию самого крупного в Ростове-на-Дону фонтана «Атланты» выполнили уже на 47%. Об этом в Telegram рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

— Работы стартовали в мае и сейчас ведутся в соответствии с графиком, — отметил Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, ранее на объекте разобрали тротуар и гранитную плитку, также были обновлены наружные сети освещения. Сейчас специалисты монтируют трубопроводы, готовят основание для тротуаров и дорожек и штукатурят подпорные стенки.

— В чаше фонтана уже привели в порядок композицию «Атланты». Завершить реставрацию подрядчик должен в мае 2025 года, — прокомментировал Алексей Логвиненко.

Напомним, фонтан «Атланты» находится на Театральной площади Ростова-на-Дону, его обновление ведется за счет инвестора. Всего планируется потратить 412,5 млн рублей.