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Главные новости недели с 12 по 16 августа 2024 года

Итоги недели с 12 по 16 августа 2024 года: самые важные новости, ключевые события и происшествия последних дней. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире за прошедшую неделю, в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 12 по 16 августа 2024 года.

В Курской области уничтожили мобильные группы ВСУ и установки HIMARS

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 220 военных и 19 единиц бронетехники. Всего за время боев противник потерял до 2 860 военнослужащих. Группировка «Север» отразила атаку под Русским Поречным и Гордеевкой.

В Белгородской области объявили режим ЧС федерального уровня

В Белгородской области введён режим ЧС федерального уровня, сообщил глава МЧС. Решение принято после заседания комиссии по ЧС. Региону необходима федеральная помощь для ликвидации последствий.

В поместье ведущего Первого канала в США провели обыск

ФБР подтвердило обыск в поместье Дмитрия Саймса 16 августа 2024 года. Мера санкционирована судом. Ранее СМИ сообщали, что обыски прошли в поместье Patria в штате Виргиния.

WSJ рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве «СП»

Операцию по подрыву «Северных потоков» в мае 2022 года подготовила группа украинских офицеров и бизнесменов с одобрения Зеленского. Несмотря на приказ остановить операцию от ЦРУ, Залужный продолжил её подготовку, сообщает The Wall Street Journal.

Путин подписал указ об образовании Морской коллегии

Президент Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ, возглавил её Николай Патрушев. Коллегия будет заниматься эффективной реализацией национальной морской политики и защитой интересов России в Мировом океане.

Трамп в интервью Маску назвал причину конфликта на Украине

Дональд Трамп заявил, что конфликт в Украине начался из-за заявлений Джо Байдена о возможном вступлении Киева в НАТО. По его словам, у Киева заканчиваются ресурсы, но с Путиным можно договориться.

Российские блогеры полностью лишились доходов от YouTube

Google остановила работу сервиса контекстной рекламы в России, лишив YouTube-блогеров монетизации. Деактивированы аккаунты с местоположением Россия. Заявляется, что доход за июль будет выплачен в связи с установленными правилами, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.