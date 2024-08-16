Главные новости недели с 12 по 16 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 12 по 16 августа 2024 года.
В Курской области уничтожили мобильные группы ВСУ и установки HIMARS
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 220 военных и 19 единиц бронетехники. Всего за время боев противник потерял до 2 860 военнослужащих. Группировка «Север» отразила атаку под Русским Поречным и Гордеевкой.
В Белгородской области объявили режим ЧС федерального уровня
В Белгородской области введён режим ЧС федерального уровня, сообщил глава МЧС. Решение принято после заседания комиссии по ЧС. Региону необходима федеральная помощь для ликвидации последствий.
В поместье ведущего Первого канала в США провели обыск
ФБР подтвердило обыск в поместье Дмитрия Саймса 16 августа 2024 года. Мера санкционирована судом. Ранее СМИ сообщали, что обыски прошли в поместье Patria в штате Виргиния.
WSJ рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве «СП»
Операцию по подрыву «Северных потоков» в мае 2022 года подготовила группа украинских офицеров и бизнесменов с одобрения Зеленского. Несмотря на приказ остановить операцию от ЦРУ, Залужный продолжил её подготовку, сообщает The Wall Street Journal.
Путин подписал указ об образовании Морской коллегии
Президент Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ, возглавил её Николай Патрушев. Коллегия будет заниматься эффективной реализацией национальной морской политики и защитой интересов России в Мировом океане.
Трамп в интервью Маску назвал причину конфликта на Украине
Дональд Трамп заявил, что конфликт в Украине начался из-за заявлений Джо Байдена о возможном вступлении Киева в НАТО. По его словам, у Киева заканчиваются ресурсы, но с Путиным можно договориться.
Российские блогеры полностью лишились доходов от YouTube
Google остановила работу сервиса контекстной рекламы в России, лишив YouTube-блогеров монетизации. Деактивированы аккаунты с местоположением Россия. Заявляется, что доход за июль будет выплачен в связи с установленными правилами, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.